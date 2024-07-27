В результате атаки на футбольное поле на оккупированных Израилем Голанских высотах погибли десять подростков и молодых людей, еще 19 получили ранения, сообщили израильские экстренные службы.

Израильская армия заявила, что ракета упала в районе Мадждал Шамс. Этот инцидент стал самым смертоносным в регионе с начала войны в Палестине в октябре, что привело к обострению приграничных столкновений между израильскими военными и «Хезболлой».

Израильские военные обвинили «Хезболлу» в этой атаке, но представитель организации Мохамад Афиф заявил, что «Хезболла» не имеет никакого отношения к инциденту в Мадждал Шамс.

«Все обвинения ложны», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в субботу заявил телеканалу Israel Channel 12: «Мы находимся на грани полномасштабной войны».

Эта атака произошла после израильского удара по Ливану, в результате которого погибли четверо членов «Хезболлы». В ответ «Хезболла» выпустила ракеты.

Мадждал Шамс — одно из четырех селений на Голанских высотах, где проживают около 25 000 друзов. Им предложили израильское гражданство после аннексии Голанских высот в 1981 году, но большинство отказались. Они могут учиться и работать в Израиле, но не имеют права голоса на выборах.