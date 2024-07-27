ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы атаковали иностранных волонтеров на Западном берегу
Израильские поселенцы напали и избили международную группу волонтеров в палестинской деревне Кусра на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Это случилось 21 июля — всего через несколько дней после того, как Международный суд ООН признал израильскую оккупацию незаконной. #израиль #поселенцы #волонтеры #западныйберег #палестина #кустра #конфликт #оккупация #правачеловека 3 ч.
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27 июля 2024 г.
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