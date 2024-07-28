ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль бомбит Ливан: ситуация резко накалилась
Обстрел оккупированных Голанских высот привел к ответным ударам Израиля по Ливану. «Хезболла» отрицает причастность к атаке, приведшей к смерти 12 человек
Израиль бомбит Ливан: ситуация резко накалилась
Фото: Reuters / Others
28 июля 2024 г.

Ситуация на израильско-ливанской границе резко обострилась после смертоносной атаки на друзский город Маджал-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. В ответ ночью Израиль нанес серию ударов по южному Ливану.

В результате нападения на Маджал-Шамс погибли 12 человек, не менее 40 получили ранения. Ракета попала на футбольное поле. Израильские ВВС атаковали предполагаемые цели «Хезболлы» в нескольких ливанских населенных пунктах.

Командующий израильской армией Герцль Халеви заявил: «Мы значительно повышаем нашу готовность к следующему этапу боевых действий на севере». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал решительный ответ.

«Хезболла» отрицает причастность к атаке. Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что страна не причастна к нападению. Правительство Ливана осудило насилие против гражданских лиц и призвало к прекращению огня.

США осудили удар, подтвердив поддержку безопасности Израиля. Напряженность на ливано-израильской границе возросла на фоне продолжающегося вторжения Израиля на сектор Газа, где с октября погибло почти 39 300 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us