Ситуация на израильско-ливанской границе резко обострилась после смертоносной атаки на друзский город Маджал-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. В ответ ночью Израиль нанес серию ударов по южному Ливану.

В результате нападения на Маджал-Шамс погибли 12 человек, не менее 40 получили ранения. Ракета попала на футбольное поле. Израильские ВВС атаковали предполагаемые цели «Хезболлы» в нескольких ливанских населенных пунктах.

Командующий израильской армией Герцль Халеви заявил: «Мы значительно повышаем нашу готовность к следующему этапу боевых действий на севере». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал решительный ответ.

«Хезболла» отрицает причастность к атаке. Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что страна не причастна к нападению. Правительство Ливана осудило насилие против гражданских лиц и призвало к прекращению огня.

США осудили удар, подтвердив поддержку безопасности Израиля. Напряженность на ливано-израильской границе возросла на фоне продолжающегося вторжения Израиля на сектор Газа, где с октября погибло почти 39 300 человек.