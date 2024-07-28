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Атака дронов на нефтебазу в Курской области
Ночью 28 июля беспилотники атаковали топливные резервуары РФ. Пострадавших нет. Минобороны РФ отчиталось о сбитых дронах в Курской и Белгородской областях
Атака дронов на нефтебазу в Курской области
Бродячая собака бежит по газоизмерительной станции в Судже / Фото: Reuters / Others
28 июля 2024 г.

В ночь на 28 июля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В результате атаки загорелись три резервуара с топливом. Пожар на одном из них уже потушен. По информации Смирнова, нефтебаза расположена в центральной части области, в Курском районе. Жертв и пострадавших среди местных жителей и сотрудников предприятия нет.

Кроме того, в городе Суджа беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом. По словам Смирнова, ранена местная жительница, ее госпитализировали. В поселке Медвенка обломки сбитого дрона упали на жилой дом, вызвав пожар, который быстро ликвидировали.

Министерство обороны России отчиталось о двух сбитых дронах в Курской области и еще пяти - в соседней Белгородской.

Это далеко не первый случай атаки на нефтяные объекты в приграничных регионах. 15 июля сбитый дрон повредил емкость для хранения нефти на нефтебазе в Орловской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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