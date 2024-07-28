Турецкий парламент одобрил президентский указ о продлении военного присутствия в Сомали на два года. Решение направлено на поддержку безопасности и борьбу с терроризмом в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.

Турция уже более 10 лет оказывает Сомали поддержку в обучении и модернизации оборонных и силовых структур. С 2009 года турецкие военные также участвуют в международных усилиях по борьбе с пиратством в Аденском заливе и прилегающих водах.

Согласно указу, подписанному президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Турция в седьмой раз возглавит Объединенную оперативную группу-151, начиная с июля этого года.

Документ отмечает, что, несмотря на имеющиеся ресурсы, силовые структуры Сомали все еще не достигли желаемой боеспособности из-за экономических проблем. Сомалийское правительство стремится усилить контроль над морскими районами и интегрировать ресурсы в экономику для укрепления государственных институтов.

Это решение соответствует Плану развития сектора безопасности Сомали, принятому на международной конференции в декабре 2023 года. Конечная цель - обеспечить полную ответственность Сомали за свою безопасность в ближайшем будущем.