Коалиция туарегских вооруженных групп на севере Мали заявила о крупном столкновении с правительственными войсками и российскими наемниками из группы «Вагнер» вблизи границы с Алжиром. Об этом сообщают агентства Reuters и Associated Press.

Согласно информации, распространенной агентствами, туарегское повстанческое движение CSP-PSD заявило о масштабном успехе в боях против правительственных сил Мали и предполагаемых российских наемников.

По утверждению повстанцев, столкновения произошли 25 и 26 июля в приграничном с Алжиром городе Тинзауатен. Официальный представитель CSP-PSD Мохамед Эль-Маулуд Рамадан сообщил о «разгроме целой колонны» противника, захвате военной техники и пленных. Он подчеркнул, что среди пленных есть как малийские военнослужащие, так и бойцы частной военной компании.

AP сообщает о появлении в социальных сетях видеоматериалов, демонстрирующих последствия боестолкновения. На кадрах якобы видны тела погибших, в том числе лиц европейской внешности, а также уничтоженная военная техника.

Малийская армия, в свою очередь, признала гибель двух солдат и ранение десяти, но заявила об убийстве около 20 повстанцев. Армия также сообщила о крушении вертолета в городе Кидаль, что подтверждают и повстанцы, утверждающие, что подбили его.

Российские военные блогеры, включая Семена Пегова (War Gonzo), сообщили о гибели не менее 20 бойцов «Вагнера» после засады. Telegram-канал Baza также подтвердил эту информацию. Baza также информирует, что среди погибших был и автор близкого к ЧВК «Вагнер» телеграм-канала Grey Zone.

Ни одна из версий событий не может быть независимо подтверждена. Официальный Мали отрицает присутствие «Вагнера» в стране, называя российских военных инструкторами.

Политическая ситуация в Мали остается нестабильной с 2012 года, когда произошел военный переворот в столице Бамако. Это событие спровоцировало восстание туарегов и активизацию вооруженных групп. Несмотря на попытки мирного урегулирования, напряженность сохранялась, что привело к новому перевороту в 2020 году под руководством Ассими Гойты.

Мали обратилась за поддержкой к российским частным военным структурам для укрепления безопасности и контроля над территорией. В 2021 году глава российского МИД Сергей Лавров упомянул о просьбе малийского правительства о содействии со стороны «российской ЧВК».

Спустя два года, в 2023 году, Лавров уже открыто признал существование официального взаимодействия между Россией и Мали, в том числе присутствие в стране российских военных специалистов в качестве инструкторов.