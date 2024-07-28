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Хаменеи утвердил нового президента Ирана
Инаугурация Масуда Пезешкиана в качестве президента Ирана пройдет 30 июля
Хаменеи утвердил нового президента Ирана
Фото: Reuters / Others
28 июля 2024 г.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности президента страны. Церемония, транслируемая телеканалом IRIB, прошла в Тегеране в присутствии высокопоставленных чиновников и богословов.

Пезешкиан, бывший министр здравоохранения и депутат Меджлиса, одержал победу во втором туре внеочередных президентских выборов, получив поддержку более 53% избирателей (около 16,3 млн голосов). Его соперник, консерватор Саид Джалили, набрал свыше 44% (более 13,5 млн голосов).

Выборы были назначены после гибели предыдущего президента Ибрагима Раиси. Всего в голосовании приняли участие более 30,5 млн избирателей, явка составила 49,8%.

На церемонии утверждения глава МВД Ахмад Вахиди доложил о проведении выборов, а глава канцелярии Хаменеи Мохаммад Гольпайегани зачитал текст указа. Новый президент обратился к народу с призывом к сплоченности и единству.

Инаугурация Масуда Пезешкиана запланирована на 30 июля и пройдет в здании Меджлиса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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