Президент России Владимир Путин пригрозил США и Германии на параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Он заявил, что в случае размещения американских ракет в Германии важные российские объекты окажутся в зоне их досягаемости с подлетным временем около 10 минут.

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота», — предупредил Путин.

Президент РФ сравнил намерения США по развертыванию оружия в Европе с временами холодной войны и напомнил об учениях, на которых отрабатывалась переброска ракетных комплексов в Данию и на Филиппины.

Согласно планам, объявленным на саммите НАТО, с 2026 года в Германии будут размещены крылатые ракеты Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковые ракеты. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал это ответом на размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Белый дом заявил, что этот шаг демонстрирует «приверженность НАТО и вклад США в сдерживание в Европе». Вооружение будет размещено под командованием многосферной оперативной группы США в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал размещение ракет сдерживающим фактором, призванным предотвратить войну. Он заявил, что Берлин откажется от этих планов, если Россия прекратит войну с Украиной.