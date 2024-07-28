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Израиль выдвинул Ливану ультиматум
После ракетного удара по оккупированным Голанским высотам Израиль пригрозил Ливану войной, если «Хезболла» не покинет юг страны
Израиль выдвинул Ливану ультиматум
Глава общины друзов в Израиле Муафак Тариф на месте обстрела / Фото: Reuters / Others
28 июля 2024 г.

27 июля район Мадждаль Шамс на севере оккупированных Израилем Голанских высот подвергся ракетному обстрелу, в результате которого погибли 12 израильтян. Израиль обвинил в атаке шиитское движение «Хезболла» и выдвинул ультиматум ливанским властям.

Официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что Ливану дан «последний шанс» на предотвращение полномасштабной войны. Единственным способом избежать конфликта он назвал вывод сил «Хезболлы» южнее реки Литани.

«Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить «Хезболлу» выполнить резолюцию СБ ООН 1701», — написал Марморштейн.

Израильская сторона утверждает, что ракета была выпущена с территории Ливана и идентифицирована как иранская Falaq-1. Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф отверг обвинения в причастности группировки к атаке. И.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микатти осудил насилие и призвал к немедленному прекращению огня.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пригрозил о близости полномасштабной войны с «Хезболлой». «Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном. Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны [лидер «Хезболлы» Хасан] Насралла и «Хезболла» будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», — заявил Кац.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года напряженность на границе Израиля и Ливана значительно возросла. Еврейское государство и шиитская группировка регулярно обмениваются ударами, что привело к жертвам с обеих сторон и вынудило тысячи мирных жителей покинуть приграничные районы.

«Хезболла» заявляет, что действует в поддержку палестинцев в Газе, но утверждает, что не стремится к полномасштабной войне с Израилем. Группировка обещает соблюдать перемирие, если оно будет достигнуто между Израилем и ХАМАС в Газе. Однако «Хезболла» также предупреждает о готовности воевать в случае эскалации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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