Иран предостерег Израиль от «очередного авантюризма» в отношении Ливана после ракетного обстрела оккупированных Голанских высот в субботу, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек.

Израиль связывает нападение на футбольное поле в городе Мадждал-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах с ливанской группировкой «Хезболла».

«Наши разведданные ясны. «Хезболла» несет ответственность за убийство невинных детей в Мадждал-Шамсе», — заявил в субботу военный представитель Израиля Даниэль Хагари, пообещав принять ответные меры.

«Хезболла», однако, «категорически отрицает» свою роль в нападении.

В своем заявлении в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани сослался на заявление «Хезболлы», отрицающей свою роль в нападении, и обвинил Израиль в «стремлении отвлечь общественное мнение и внимание мировой общественности» от своих преступлений в секторе Газа, где с 7 октября было убито более 39 тыс. палестинцев.

Он назвал заявления Израиля о нападении на Мадждал-Шамс «сфабрикованным сценарием», добавив, что Тель-Авив «не имеет никакого морального права судить и комментировать этот инцидент».

Канаани призвал международное сообщество, в частности Совбез ООН, «поддержать стабильность и безопасность Ливана и региона против авантюризма агрессивного сионистского режима».

Он подчеркнул, что любые «глупые действия» Израиля могут «проложить путь к усилению нестабильности, отсутствия безопасности и пламени войны в регионе», и заявил, что ответственность за их последствия будет лежать на Израиле.

Он также призвал правительство США «выполнить свою международную и моральную ответственность в отношении глобального мира и безопасности» и не дать Израилю разжечь пламя войны в Газе и других местах.

После нападения в субботу офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что он решил сократить свою поездку в США и вернуться «как можно скорее».