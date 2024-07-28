ПОЛИТИКА
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Мусульманке разрешили головной убор на Олимпиаде
Спринтерша Соункамбе Силла добилась разрешения участвовать в Олимпийских играх с покрытой головой
Мусульманке разрешили головной убор на Олимпиаде
Фото: AP / Others
28 июля 2024 г.

Французской спринтерше Соункамбе Силле разрешат принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже в пятницу в шапочке, закрывающей волосы, после того как ее не пустили на церемонию из-за хиджаба, или мусульманского головного платка.

Силла, которая будет выступать в эстафете 4х400 метров, в прошлое воскресенье объявила на своей странице в Instagram, что ей не разрешат присутствовать на церемонии открытия из-за хиджаба.

«Вы отобрались на Олимпийские игры, организованные в вашей стране, но не можете принять участие в церемонии открытия, потому что носите на голове платок», — написала она.

Но после ответной реакции некоторых спортсменов и пользователей социальных сетей министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила в интервью Кристиане Аманпур на CNN, что «вопрос решен».

По словам Удеа-Кастеры, Силле объяснили, что соответствующее правило основано на Конституции Франции и что ей не разрешается носить религиозную или политическую одежду или предметы.

«Это закон, и мы должны подчиняться закону, и она прекрасно понимает, что когда ты спортсмен, представляющий свою страну, ты должен подавать пример. Поэтому мы обсудили с ней тот факт, что она может что-то надеть, но не то, что можно приравнять к религиозному символу», — добавила она.

Олимпийские игры 2024 года в Париже были открыты в пятницу и продлятся до 11 августа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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