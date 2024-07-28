В пятницу кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил христианам, что если они проголосуют за него в ноябре этого года, то «через четыре года» им «не придется голосовать снова».

«Христиане, выходите и голосуйте, только в этот раз. Больше вам не придется этого делать. Еще четыре года, и вы знаете, что все будет сделано как надо, все будет хорошо, вам больше не придется голосовать, мои прекрасные христиане», — сказал Трамп во время выступления на мероприятии, организованном консервативной группой Turning Point Action в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

«Я люблю вас, христиане. Я сам христианин. Я люблю вас, выходите, вы должны выйти и проголосовать. Через четыре года вам больше не придется голосовать, мы все сделаем так хорошо, что вам не придется голосовать», — добавил он.

Было неясно, что именно экс-президент имел в виду.

Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг не стал напрямую комментировать эти слова, когда его попросили прояснить их.

Чунг сказал, что Трамп «говорил об объединении страны», и возложил вину за «раздирающую политическую обстановку» на покушение на Трампа, совершенное две недели назад.

Высказывания Трампа вызвали многочисленные комментарии в социальных сетях, авторы которых видят дурное предзнаменование в словах экс-президента и призывают относиться к ним со всей серьезностью.

Кэти Пайетт, директор по связям с общественностью сенатора Мартина Хайнриха, написала на X: «Когда мы говорим, что Трамп — угроза демократии, мы имеем в виду именно это».

В декабре в интервью Fox News Трамп заявил, что если он победит на выборах 5 ноября, то станет диктатором, но только «на первый день», закроет южную границу с Мексикой и расширит бурение нефтяных скважин. С тех пор Трамп заявлял, что это была шутка.

В мае, выступая на собрании Национальной стрелковой ассоциации, Трамп пошутил о том, что он может занимать пост президента более двух сроков. Он сослался на президентство Франклина Д. Рузвельта, демократа, единственного президента США, занимавшего пост более двух сроков. Ограничение на два срока было введено после его президентства.

Однако не всех в США отпугивает риторика, к которой Трамп прибегнул в пятницу. Опрос Ipsos, опубликованный в июне по заказу некоммерческой организации Earth4All и Global Commons Alliance, показал, что 41 % американцев считают «наличие сильного лидера, которому не нужно возиться с парламентом и выборами», очень хорошим или довольно хорошим способом управления.