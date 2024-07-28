Израильский болельщик прервал интервью про матч Мали-Израиль

Болельщик с израильским шарфом прервал интервью про футбольный матч Мали-Израиль в Париже фразой: «никакой политики здесь». На что получил ответ другого болельщика: «Свободу, свободу Палестине!». 24 июля в мужском турнире по футболу Мали и Израиль сыграли вничью со счетом 1:1. #Франция #Париж #Израиль #Олимпийскиеигры #Олимпиада #футбол #болельщик #Палестина #Мали #Париж2024