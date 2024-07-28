*** 17:33

Один из мужчин погиб в результате удара молнии в парке «Патриот». Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.

*** 17:00

В парке «Патриот» Министерства обороны РФ в Подмосковье молния ударила в людей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Собеседник ТАСС сообщил, что за жизнь двух пострадавших мужчин борются врачи.

Сообщается, что молния поразила людей, прогуливавшихся по центральной части парка «Патриот» около 14:00 по местному времени.

Очевидцы сообщили изданию MSK1.RU, что пострадавшие — двое мужчин и одна женщина — были под одним зонтом и шли рядом.

Телеграм-канал Baza пишет, что пострадавших четверо — две женщины и двое мужчин, однако по его данным, в реанимации находится только один мужчина.

Парк «Патриот» находится в городе Кубинке Московской области. В данный момент там проходит выставка, посвященная «специальной военной операции» в Украине.