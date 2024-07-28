В результате израильских авиаударов по школе для девочек в Дейр-эль-Балахе (центральная часть сектора Газа) в субботу погибли по меньшей мере 30 человек и более 100 получили ранения. Об этом сообщило палестинское Министерство здравоохранения.

Школа для девочек Хадиджа была убежищем для более чем 4 тыс. перемещенных палестинцев, сообщают представители гражданской обороны Газы. На территории школы работал полевой госпиталь.

«Мне очень повезло, что я выжил», — рассказал Middle East Eye Фадель Кешко, 22-летний мужчина, который находился в школе вместе со своей больной бабушкой и племянником.

«Здание, в котором я укрылся, было прямой мишенью. Расстояние между мной и ракетой было всего метр. Я в ужасе и страхе», — добавил он.

Кешко и его родственники бежали в Хан-Юнус, где израильская армия в настоящее время атакует районы, ранее обозначенные как гуманитарные зоны.

«Я ничего не могу сделать. Я переселенец с севера Газы. Теперь это еще один виток перемещения. Я не знаю, куда мне идти», — сказал он.

Израильские истребители выпустили три ракеты по полевому госпиталю в школе, говорится в заявлении правительственной медиа-службы в Газе.

Израильская армия заявила, что нанесла удар по «командно-контрольному центру» ХАМАС, расположенному в школе, не предоставив никаких доказательств.

Израильские военные регулярно используют это утверждение для оправдания ударов по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в Газе.

На кадрах, снятых в субботу с места событий, видно, что пол школы завален обломками, а спасатели пытаются вынести тела погибших и раненых палестинцев.

«Никто не мог даже представить, что такое может случиться, — продолжает Кешко. — Это школа, в которой изначально находили приют раненые во время войны и их спутники».

Умм Ахмад Файед, женщина из числа перемещенных лиц, которая вместе со своей семьей укрылась в школе, сказала, что не может найти свою дочь после удара.

«Я не знаю, где моя дочь», — сказала она изданию MEE. — Ее одежда, кровать и все ее вещи уничтожены, но я не знаю, спасли ли ее, умерла ли она, жива ли она, я не знаю. Я ищу ее [повсюду]».

Когда произошло нападение, Умм Ахмад ухаживала за своим мужем, которого привезли в школу из больницы «Мучеников Аль-Аксы» незадолго до нападения на школу.

«Его перевезли из больницы Аль-Акса сюда, потому что здесь якобы безопасно, но в Газе нет ни одного безопасного места», — говорит Умм Ахмад.

По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в результате израильских атак на сектор Газа погибло более 39 тыс. палестинцев.