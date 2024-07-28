Израиль наносит удары по Ливану в ответ на атаку по Голанским высотам

Израиль наносит ракетные удары по Ливану в ответ за обстрел оккупированных Голанских высот. «Хезболла» отрицает причастность к атаке по Мадждал Шамс, приведшей к смерти 12 человек, когда ракета попала в футбольное поле. #МаджалШамс #ГоланскиеВысоты #Израиль #Ливан #атаки #удар #футбольноеполе #жертвы #Хезболла