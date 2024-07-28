ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль наносит удары по Ливану в ответ на атаку по Голанским высотам
Израиль наносит ракетные удары по Ливану в ответ за обстрел оккупированных Голанских высот. «Хезболла» отрицает причастность к атаке по Мадждал Шамс, приведшей к смерти 12 человек, когда ракета попала в футбольное поле. #МаджалШамс #ГоланскиеВысоты #Израиль #Ливан #атаки #удар #футбольноеполе #жертвы #Хезболла
Израиль наносит удары по Ливану в ответ на атаку по Голанским высотам / Others
28 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us