В воскресенье венесуэльцы стояли в очередях на избирательных участках, чтобы отдать свой голос на президентских выборах — возможно, самых судьбоносных за последнюю четверть века. Действующий президент Николас Мадуро уверен в своей победе, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны оппозиции.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо изначально была выдвиженцем коалиционного альянса «Единая демократическая платформа». Однако запрет на занятие государственных должностей вынудил ее передать эстафету кандидата Эдмундо Гонсалесу Уррутиа — 74-летнему бывшему дипломату.

Согласно данным опросов Delphos — местного социологического агентства, Мадуро, который занимает свой пост с 2013 года, может рассчитывать лишь примерно на 30% голосов. Его же сопернику Эдмундо Гонсалес Уррутиа результаты опросов обещают от 50% до 70% голосов.

Журналисты Reuters, работающие в шести городах страны, сообщили об очередях у избирательных участков, в том числе и тех, которые открылись поздно.

«Я здесь с пяти утра. Я пришла проголосовать за перемены, за новую Венесуэлу, которая возродится, и потому что я — государственный служащий, и нам нужны перемены, чтобы иметь возможность получать достойную зарплату», — сказала Тибисай Агирре, 57-летняя повариха, стоявшая в очереди в Маракае, в центральном штате Арагуа.

Избирательные участки закрываются в 18:00 по местному времени (01:00 по Стамбулу), а первые результаты можно ожидать уже в ночь на понедельник.

В последнее десятилетие Венесуэла — некогда одна из самых благополучных и богатых стран Южной Америки — столкнулась с экономическим коллапсом, миграцией примерно трети населения и резким ухудшением дипломатических отношений, увенчавшихся санкциями, введенными США, ЕС и другими странами.

Мадуро заявил, что будет гарантировать мир и экономический рост, сделав Венесуэлу менее зависимой от нефтяных доходов.