ПОЛИТИКА
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Олимпийский комитет извинился за пародию «Тайной вечери»
МОК принес официальные извинения за фрагмент церемонии открытия Олимпийских игр, где пародировался библейский сюжет, изображенный живописцем Леонардо да Винчи
Олимпийский комитет извинился за пародию «Тайной вечери»
Фото: AA / Others
28 июля 2024 г.

Международный олимпийский комитет (МОК) в воскресенье принес официальные извинения после жалоб на фрагмент церемонии открытия, в котором пародировалась «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

В частности, католическая церковь сочла сцену, в которой лица в образе «дрэг-квин» изобразили последнюю трапезу Иисуса Христа с учениками, глубоко оскорбительной.

В своем заявлении МОК подчеркнул, что у него никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

«Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, мы хотели продемонстрировать терпимость и общность. Если люди обиделись, то мы сожалеем», — заявила на пресс-конференции представитель МОК Анн Декам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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