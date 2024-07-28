Международный олимпийский комитет (МОК) в воскресенье принес официальные извинения после жалоб на фрагмент церемонии открытия, в котором пародировалась «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

В частности, католическая церковь сочла сцену, в которой лица в образе «дрэг-квин» изобразили последнюю трапезу Иисуса Христа с учениками, глубоко оскорбительной.

В своем заявлении МОК подчеркнул, что у него никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

«Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, мы хотели продемонстрировать терпимость и общность. Если люди обиделись, то мы сожалеем», — заявила на пресс-конференции представитель МОК Анн Декам.