Оргкомитет Олимпийских игр отозвал аккредитации четырех сотрудников российского государственного агентства ТАСС.

Об этом сообщили в самом агентстве.

Как сообщается, французские власти отказали в аккредитации сотрудникам российских СМИ, сославшись на Кодекс внутренней безопасности Франции.

Ранее на этой неделе сообщалось, что организаторы Олимпийских игр не допустили на мероприятие пятерых сотрудников российского агентства РИА «Новости».

Французские власти заявили, что представителям российских государственных СМИ не выдают аккредитации из-за подозрений в шпионаже.