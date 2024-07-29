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Президент Эрдоган напомнил Израилю судьбу Карабаха
На партийном собрании в Ризе президент Турции заявил о возможности военного вмешательства в израильско-палестинский конфликт, сославшись на опыт в Карабахе и Ливии
Президент Эрдоган напомнил Израилю судьбу Карабаха
Фото: АА / Others
29 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности Турции противостоять действиям Израиля в отношении палестинцев, опираясь на достижения страны в оборонной промышленности.

«Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так же мы поступим и с ними. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы предпринять эти шаги», — рассказал турецкий лидер.

Президент также напомнил о разрыве торговых и дипломатических отношений с Израилем в ответ на его действия в Палестине.

Эрдоган также сообщил о приглашении президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Турцию, которое не было принято. «Мы будем действовать в соответствии с этим», — добавил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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