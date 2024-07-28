Одиннадцать роскошных сумок, принадлежащих невестке эмира Катара, были украдены на борту поезда TGV, следовавшего из Ниццы в Париж в субботу 27 июля.

Об этом сообщили источники в полиции газете Le Parisien.

Невестка эмира Катара в сопровождении своей домработницы села в поезд TGV на станции Канн в субботу 27 июля. Поезд следовал из Ниццы в Париж. Между 12 часами дня и 13:40 она обнаружила, что 11 сумок роскошного бренда Hermès были украдены.

В багаже находились «очень ценные личные вещи», сообщает Le Parisien.

Поезд даже остановили на двадцать минут на станции Тулон, чтобы попытаться установить личности воров, но безрезультатно.

До сих пор ни одиннадцать сумок, ни воры не найдены.

В ответ на вопрос Le Parisien управляющая компания поезда SNCF, не пожелавшая комментировать это дело, отказалась предоставить данные о кражах багажа в поездах.

«SNCF не несет ответственности за потерянный или украденный багаж. Пассажиры несут полную ответственность за сохранность своего багажа», — заявили в компании.