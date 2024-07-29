После ударов дронов в Орловской области пострадала электростанция, в Воронежской поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти. Информация о пострадавших не поступала.

По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в ночь на 29 июля над Глазуновским районом были сбиты два беспилотника. Губернатор утверждает, что при падении обломков была повреждена местная электростанция.

«Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы» — написал Клычков, не уточнив характер повреждений электростанции.

В Воронежской области в поселке Газопровод Острогожского района при падении сбитого дрона был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев уточнил, что повреждена кровля здания. Возникший пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. На место направлены оперативные службы.

В ночь на 29 июля Гусев объявил воздушную тревогу в Воронежской области и добавил, что силы ПВО находятся в состоянии готовности.

В Томаровке Белгородской области после атаки дронов загорелась подстанция. Атака произошла после полуночи, пишет «Пепел».

Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три – над Ленинградской областями.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.