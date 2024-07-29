Вице-президент США Камала Харрис собрала $200 млн на проведение предвыборной кампании с 21 июля, когда она решила вступить в борьбу за президентский пост вместо Джо Байдена. Об этом сообщил ее предвыборный штаб на странице в X.

66% пожертвований поступили от новых доноров. Штаб также сообщил о привлечении к кампании 170 тыс. волонтеров. Директор по коммуникациям штаба Майкл Тайлер охарактеризовал эти результаты как «рекордный улов», пишет Bloomberg.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки и рекомендовал на свое место Харрис, объяснив это решение желанием «сохранить демократию и дать дорогу молодому поколению». The New York Times сообщила, что в этот день демократы собрали максимальную суточную сумму онлайн-пожертвований с 2020 года — более $50 млн.

На начало июля предвыборный штаб Байдена имел $96 млн, после того как израсходовал 93% средств в предыдущем месяце. Это намного превышает показатели предвыборного штаба соперника — республиканца Дональда Трампа, который в июне потратил 46% пожертвований.

Во втором квартале 2024 года Трамп и Национальный комитет Республиканской партии собрали $331 млн, опередив Байдена и Национальный комитет Демократической партии на $264 млн.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканцы официально выдвинули своим кандидатом Трампа. Предвыборный комитет Байдена подал документы в Федеральную избирательную комиссию на имя Харрис. Официальное выдвижение кандидата от Демократической партии состоится после съезда в августе.