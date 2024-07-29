Французская полиция проводит расследование из-за подозрительного письма на имя министра внутренних дел с порошком, который при исследовании дал предварительный положительный результат на чуму.

Как сообщает Le Figaro, письмо на имя Жеральда Дарманена, министра внутренних дел, обнаружили в почтовом сортировочном центре вблизи Дижона. Полицию вызвали, так как немаркированный конверт вызвал подозрения у рабочих. Внутри обнаружили черный порошок и письмо с расистскими оскорблениями.

Предварительные тесты, проведенные полицейским подразделением по химическим, биологическим, ядерным, радиологическим и взрывчатым веществам, показали незначительную положительную реакцию на чуму.

Сейчас проводят более глубокие анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть первоначальные результаты. Есть вероятность, что первые результаты могут быть ложными. Выводы ожидаются до конца понедельника.

На данный момент автор подозрительного письма не установлен.

Чума — болезнь, унесшая миллионы жизней в Европе в Средневековье. Сегодня передача инфекции человеку чаще всего происходит через укусы грызунов, блох или через контакт с инфицированным животным.

При отсутствии раннего и надлежащего лечения легочная чума приводит к смерти в течение трех дней.