Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался пойти на компромисс и смягчить позицию Тель-Авива на мирных переговорах с ХАМАС. Международные переговорщики в лице Египта, Катара и США просили Нетаньяху отказаться от наиболее жестких требований к палестинскому движению и согласиться на предложенный мирный план. Однако премьер отказался, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Нетаньяху не позволил израильской делегации во время последнего раунда переговоров в Риме 27-28 июля смягчить позицию Тель-Авива по вопросу урегулирования ситуации в секторе Газа.

Как отмечает издание, премьер намеренно ужесточил позицию Израиля под давлением своего правого кабинета, в частности, министров нацбезопасности и финансов Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. Они пригрозили Нетаньяху выйти из правящей коалиции, если премьер согласится на перемирие с ХАМАС.

За последние недели Израиль и ХАМАС смогли достичь прогресса по ряду вопросов, однако остаются две загвоздки — стороны не могут договориться по поводу продолжительности перемирия и вывода израильских войск из Газы, пишет NYT.

ХАМАС требует постоянного прекращения огня, Тель-Авив настаивает на возможности возобновить боевые действия в Газе. Кроме того, Израиль отказывается дать гарантии, что его войска покинут границу Газы и Египта — Филадельфийский коридор — на время перемирия.

По данным NYT, именно из-за упрямства Нетаньяху переговоры в Риме зашли в тупик.

Переговоры состоялись на фоне роста напряженности в регионе из-за стычек Израиля и Ливана.

Официальные лица США, Катара и Египта на переговорах в Риме настаивали на заключении перемирия. Источники газеты отмечают, что израильская делегация рассматривала возможность вывода своих войск с границы Египта и Газы, заменив военных электронными датчиками. Однако премьер Нетаньяху отверг любую возможность вывода израильских военных из Филадельфийского коридора.