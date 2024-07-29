Министерства иностранных дел Норвегии, Бельгии и Франции призвали своих граждан покинуть Ливан, опасаясь эскалации со стороны Израиля.

Тель-Авив обвиняет ливанское движение «‎Хезболла»‎ в ударе по городу Мадждал-Шамс в районе оккупированных Голанских высот. В результате атаки погибли 12 человек. «Хезболла‎»‎ отрицает причастность к атаке, утверждая, что это намеренная провокация со стороны Израиля

«Ввиду недавних событий в регионе, после попадания ракеты на футбольное поле в Мадждал-Шамсе, Федеральная государственная служба иностранных дел не рекомендует совершать поездки в Израиль, Иерусалим и на палестинские территории, а также в Ливан. Гражданам Бельгии также предлагается покинуть Ливан», — говорится в сообщении МИД Бельгии.

Франция «самым решительным образом осуждает нападение на друзский город Мадждал-Шамс на оккупированных сирийских Голанах, повлекшее за собой особенно тяжелые потери»‎, заявили во французском ведомстве.

Париж также просит власти Израиля и Ливана «‎‎сделать все возможное, чтобы избежать новой военной эскалации, и будет продолжать сотрудничать со сторонами с этой целью».

МИД Норвегии также призвал граждан королевства покинуть Ливан.

«Мы решительно осуждаем нападения на гражданских лиц: все стороны должны сделать все возможное для защиты гражданских лиц в соответствии со своими обязательствами по гуманитарному праву», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Примечательно, что ни одна из указанных стран не присоединилась к израильским обвинениям против Ливана, призывая дождаться международного расследования инцидента.

США и Великобритания 28 июля также выпустили срочные рекомендации относительно поездок в Ливан, призывая своих граждан избегать поездок в эту страну или немедленно покинуть ее. Посольство США в Ливане посоветовало своим гражданам, путешествующим в Ливан или из него, «внимательно следить за статусом своего рейса», поскольку изменения могут произойти с небольшим уведомлением. В нем также подчеркивалась необходимость для путешественников «при необходимости составить альтернативные планы».