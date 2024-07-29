Мировые лидеры 28 июля активно занимались дипломатией, чтобы отговорить Израиль от усиления атак на Ливан.

ЕС и США опасаются, что Израиль в ответ на ракетный удар по Мадждал-Шамсу может начать вторжение на ливанскую территорию.

Израиль обвинил в атаке по Маджал-Шамсу ливанское движение «Хезболла» и пообещал отомстить. В Бейруте отвергают все обвинения, утверждая, что на город упала ракета израильской системы ПВО «Железный купол».

Поздно вечером 28 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел заседание своего кабинета по национальной безопасности. Орган уполномочил Нетаньяху принимать решение по ответу на атаку. Каким будет это решение публично не сообщалось.

Белый дом поддержал обвинения Израиля в адрес «Хезболлы». Однако в администрации Джо Байдена отметили, что США «также работают над дипломатическим решением, которое положит конец всем атакам раз и навсегда».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также дал понять, что Вашингтон не заинтересован в обострении конфликта.

Главным переговорщиком между Бейрутом и Тель-Авивом стал спецпосланник президента Байдена Амос Хохштейн. В Белом доме уточнили, что дипломат срочно вылетает в регион, чтобы снизить напряженность между сторонами.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Нетаньяху, сказав ему, что Париж намерен «сделать все, чтобы избежать новой эскалации в регионе, передавая сообщения всем сторонам, участвующим в конфликте».

Специальный координатор ООН по Ливану призвал обе стороны к «максимальной сдержанности».

Возможность более масштабного израильского удара по Ливану вызвала опасения более широкой региональной войны, выходящей за рамки израильского вторжения в Газу. Иран поддержал заявления руководства Ливана — это может означать, что в случае израильского вторжения в арабскую страну Тегеран не останется в стороне.