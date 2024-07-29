Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье подчеркнул важность установления «справедливого и прочного мира» в Украине в ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

О встрече сообщил Госдепартамент. Беседа состоялась на фоне планируемого визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину, о возможности которого сообщают различные индийские СМИ.

В случае подтверждения встречи, это будет его первый визит в Украину с момента вторжения России в феврале 2022 года, и он состоится всего через несколько недель после встречи с Владимиром Путиным в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство и разочарование в связи с визитом Моди в Россию.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН», — говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в воскресенье по итогам встречи Блинкена и Джайшанкара.

Индия призывает обе стороны разрешить конфликт в Украине путем диалога и дипломатии.

В последние годы Вашингтон стремится к улучшению связей с Дели, поскольку все чаще рассматривает Индию как потенциальный противовес набирающему силу Китаю. Однако во время визита Моди в Россию Госдепартамент выразил Индии озабоченность в связи с ее связями с Россией.