Высокопоставленные турецкие чиновники выступили с резкой критикой в адрес министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца после его высказываний о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил, что Турция продолжит защищать палестинский народ и выступать за справедливость. «Человечество рано или поздно победит. Конец современных Гитлеров и нацистских умов будет аналогичным тому, что произошло в истории», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Хакан Фидан назвал президента Эрдогана «голосом совести человечества» и предупредил, что история осудит тех, кто поддерживает геноцид.

Другие члены кабинета министров, включая глав МВД, Минприроды, Минпромторга и Минтранса, также выступили с осуждением заявлений израильского министра, обвинив Израиль в геноциде и военных преступлениях в Газе.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Кац «показал себя настоящим нацистом», и сравнил его с министром иностранных дел нацистской Германии Иоахимом фон Риббентропом. «Министр иностранных дел Израиля — не более чем шестеренка в машине убийств, которая воплощает современных нацистов», — написал Челик в соцсетях.

Турецкие официальные лица подчеркнули, что Израиль должен будет ответить за свои действия в Газе перед международным правом и историей. Они также выразили поддержку политике президента Эрдогана в отношении палестинского вопроса.