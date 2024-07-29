В заявлении, опубликованном на официальной странице Министерства иностранных дел Турции в социальных сетях, содержится жесткая критика в адрес израильских властей. В посте сказано: «Как нацистов привлекли к ответственности, так же будут наказаны и те, кто стремится уничтожить палестинцев».

В заявлении также отмечено: «Как закончился геноцид Гитлера, так же закончится и геноцид, который ведет (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху. Как нацистов привлекли к ответственности, так же будут наказаны и те, кто стремится уничтожить палестинцев. Человечество будет на стороне палестинцев. Вы не сможете их уничтожить».

Министерство призвало мировое сообщество поддержать палестинцев и противостоять действиям, направленным на их уничтожение.