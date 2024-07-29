Эрдоган про Израиль: мы можем прийти, как вошли в Карабах и Ливию

Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог делать эти непостижимые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и в Ливию, мы можем сделать что-то подобное с ними. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийном собрании в Ризе. #trtнарусском #турция #израиль #палестина #эрдоган #ризе #новости #трт #новостимира