Проливные дожди и наводнения обрушились на обширные территории Азии в последние дни из-за тайфуна «Гаэми». Удар стихии вызвал сильные наводнения в некоторых частях Филиппин, а затем на Тайване и к 27 июля обрушился на Северную Корею.

В КНДР от тайфуна погибли более 15 человек, сообщает агентство AP. Согласно сообщениям северокорейских информагентств, под руководством генсека КНДР Ким Чен Ына из зоны наводнения на северо-западе Кореи эвакуировали более 5 000 человек.

Агентства отметили, что 27 июля из-за сильных дождей объем воды в реке на границе между Северной Кореей и Китаем превысил опасный уровень, создав «серьезный кризис».

Пхеньян задействовал 10 военных вертолетов, а также военно-морские и правительственные катера для проведения эвакуационных работ в городе Синыйджу и поселке Уйджу.

Летние наводнения в Северной Корее — далеко не редкое явление. Из-за плохой инфраструктуры, повсеместной вырубки лесов и плохого дренажа почти каждое лето реки выходят из берегов, нанося серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Во время своего визита в пострадавший от наводнения регион в выходные дни Ким Чен Ын отчитал чиновников за то, что они «ослабили бдительность‎»‎, хотя глава страны якобы «неоднократно приказывал принимать меры по предотвращению ущерба от наводнения‎»‎, сообщает северокорейское телевидение.

Ким также подчеркнул, что нельзя упускать из виду безответственное отношение тех, кому поручено обеспечивать безопасность людей. По его словам, агентство по чрезвычайным ситуациям даже не знало точного числа жителей в пострадавших от наводнения районах, поэтому число спасенных людей оказалось больше, чем ожидалось.

Критика Ким Чен Ына может рассматриваться как попытка переложить вину, при этом канцелярия генсека одновременно подчеркивает его образ «‎‎лидера, заботящегося о своем народе».