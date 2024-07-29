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Италия хочет «перезапустить» отношения с Китаем
Премьер Мелони во время визита в Пекин подписала трехлетний экономический план — это существенная смена риторики Рима в отношении Китая
Италия хочет «перезапустить» отношения с Китаем
фото АР / Photo: AP
29 июля 2024 г.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выходит в авангард европейской дипломатии на китайском треке. Видя успех венгерского премьер-министра Виктора Орбана, посетившего Китай в начале июля, глава Италии решила сменить курс Рима и наладить связи с Пекином.

Во время пятидневного турне по Китаю Джорджа Мелони встретилась с премьер-министром Китая Ли Цяном и пообещала «перезапустить» отношения с КНР.

Для Мелони это первый визит в Пекин с момента вступления в должность — и один из самых продуктивных. Глава итальянского правительства во время визита подписала трехлетний план по укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Это разительно отличается от прошлогодней риторики Италии: в 2023 году Мелони вывела Италию из китайской инвестиционной инициативы «Пояс и путь», инициированной председателем Си Цзиньпином. Свое решение итальянский премьер мотивировала тем, что эта программа «‎не принесла Италии какой-либо пользы»‎.

В этот раз Мелони настроена более миролюбиво. Премьер описала свою поездку как «демонстрацию готовности начать новый этап, перезапустить наше двустороннее сотрудничество». Она также сообщила, что две страны подписали соглашение, направленное на расширение сотрудничества в области электромобилей и возобновляемых источников энергии.

Премьер Ли заявил, что и КНР, и Италия стремятся расширить «взаимовыгодное сотрудничество между малыми и средними предприятиями в области судостроения, аэрокосмической промышленности, новой энергетики, искусственного интеллекта».

Италия долгое время была единственной крупной западной страной, присоединившейся к «Поясу и пути» — одному из самых амбициозных торговых и инфраструктурных проектов Китая. Этот шаг Рима подвергся резкой критике со стороны США и некоторых других крупных западных стран.

При этом визит в Китай не означает, что Рим окончательно наладил отношения с Пекином. При Мелони Рим заблокировал попытку китайской государственной компании взять под контроль итальянского гиганта по производству шин Pirelli. Рим также поддержал недавнюю инициативу Еврокомиссии ввести тарифы в размере до 37,6% на электромобили, импортируемые из Китая.

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