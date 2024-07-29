Ливан готовится к израильскому удару — в аэропорту Бейрута задержаны или отменены сотни рейсов. Международные авиакомпании, включая ливанскую Middle East Airlines (MEA) и Lufthansa, сообщили, что сбои в расписании связаны со страховыми рисками. Компании опасаются, что напряженность в отношениях между Израилем и вооруженной политической группировкой «Хезболла» выльется в очередной израильский залп по Ливану.

29 июля немецкий концерн Lufthansa заявил, что приостановил пять маршрутов в Бейрут и из Бейрута, выполняемых «‎дочерними»‎ авиакомпаниями — Swiss International Air Lines, Eurowings и Lufthansa. Запрет на полеты будет действовать до 30 июля исключительно «из соображений безопасности».

Израиль обвинил «‎Хезболлу»‎ в атаке по городу Маджал-Шамс на оккупированных Голанских высотах. В результате атаки 27 июля погибли 12 человек. Ливан отрицает свою причастность к атаке, обвиняя Израиль в провокации. По версии «‎Хезболлы»‎, на Мадждал-Шамс упали осколки ракеты израильской ПВО «‎Железный купол»‎.

Инцидент усилил опасения, что Израиль может начать полномасштабную войну против «‎Хезболлы»‎.

28 июля Совбез Израиля уполномочил правительство Биньямина Нетаньяху отреагировать на удар. Пока неизвестно, как именно отреагирует Тель-Авив.

Среди авиакомпаний, которые также отменили рейсы — греческий перевозчик Aegean Airlines, Ethiopian Air и MEA, пишет агентство Reuters.

Международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири — единственный аэропорт Ливана. Он был целью израильских атак во время гражданской войны в стране с 1975 по 1991 годы и предыдущих боев с Израилем, в том числе во время последней войны между «Хезболлой» и Израилем в 2006 году.

В воскресенье ливанский национальный перевозчик MEA заявил, что отложил вылет некоторых рейсов, которые должны были приземлиться в Бейруте ночью. Затем были объявлены дополнительные задержки рейсов, приземляющихся 29 июля, по «техническим причинам, связанным с распределением страховых рисков для воздушных судов между Ливаном и другими пунктами назначения», заявили в MEA.