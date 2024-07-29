Ливан готовится к израильскому удару — в аэропорту Бейрута задержаны или отменены сотни рейсов. Международные авиакомпании, включая ливанскую Middle East Airlines (MEA) и Lufthansa, сообщили, что сбои в расписании связаны со страховыми рисками. Компании опасаются, что напряженность в отношениях между Израилем и вооруженной политической группировкой «Хезболла» выльется в очередной израильский залп по Ливану.
29 июля немецкий концерн Lufthansa заявил, что приостановил пять маршрутов в Бейрут и из Бейрута, выполняемых «дочерними» авиакомпаниями — Swiss International Air Lines, Eurowings и Lufthansa. Запрет на полеты будет действовать до 30 июля исключительно «из соображений безопасности».
Израиль обвинил «Хезболлу» в атаке по городу Маджал-Шамс на оккупированных Голанских высотах. В результате атаки 27 июля погибли 12 человек. Ливан отрицает свою причастность к атаке, обвиняя Израиль в провокации. По версии «Хезболлы», на Мадждал-Шамс упали осколки ракеты израильской ПВО «Железный купол».
Инцидент усилил опасения, что Израиль может начать полномасштабную войну против «Хезболлы».
28 июля Совбез Израиля уполномочил правительство Биньямина Нетаньяху отреагировать на удар. Пока неизвестно, как именно отреагирует Тель-Авив.
Среди авиакомпаний, которые также отменили рейсы — греческий перевозчик Aegean Airlines, Ethiopian Air и MEA, пишет агентство Reuters.
Международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири — единственный аэропорт Ливана. Он был целью израильских атак во время гражданской войны в стране с 1975 по 1991 годы и предыдущих боев с Израилем, в том числе во время последней войны между «Хезболлой» и Израилем в 2006 году.
В воскресенье ливанский национальный перевозчик MEA заявил, что отложил вылет некоторых рейсов, которые должны были приземлиться в Бейруте ночью. Затем были объявлены дополнительные задержки рейсов, приземляющихся 29 июля, по «техническим причинам, связанным с распределением страховых рисков для воздушных судов между Ливаном и другими пунктами назначения», заявили в MEA.