Фахреттин Алтун, глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции, сделал острые заявления, касающиеся текущей ситуации на Ближнем Востоке. В своем выступлении он подчеркнул решимость Турции защищать права угнетенных и бороться с несправедливостью.

«Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган посвятил свою жизнь борьбе с несправедливостью и жестокостью. Он всегда стоял на стороне угнетенных и обездоленных, решительно и гордо выступая против притеснителей. Те, кто осмеливается угрожать ему, делают это на свой страх и риск. Это лидер, которого нельзя запугать или заставить замолчать», — заявил Фахреттин Алтун.

Он также обвинил правительство Израиля в геноциде против палестинцев.

«Правительство Израиля и его министры являются активными участниками продолжающегося геноцида в Палестине. В глазах мировой общественности они уже осуждены. Вопрос лишь в том, когда их осудят в международных судах. Они заплатят за свои действия», — отметил глава Управления по коммуникациям.

Фахреттин Алтун особо подчеркнул, что действия израильского правительства не оставляют сомнений в их геноцидальных намерениях.

«Геноцидальные намерения правительства Нетаньяху не подлежат сомнению. Риторика и действия израильских министров неоднократно это доказывали. Осознавая, что им придется отвечать за свои действия, они становятся все более агрессивными, особенно когда сталкиваются с правдой», — добавил он.

Фахреттин Алтун также обратил внимание на тех, кто поддерживает действия Израиля.

«Союзники правительства Израиля должны стыдиться себя. Поддерживая этнические чистки, они поощряют их худшие инстинкты. Позорные и бесконечные аплодисменты Нетаньяху в их столицах ведут наш регион к хаосу», — заявил он.

«Наше послание Израилю ясно: прекратите геноцид и признайте суверенитет Палестины, если хотите добиться долгосрочного мира и безопасности. Израильские лидеры обрекают свой народ на вечную войну. Их попытки скрыть этот факт, манипулируя общественным мнением, не увенчаются успехом. Вы не сможете скрыть свои военные преступления, атакуя нашего лидера», — заявил Фахреттин Алтун.

В завершение своего выступления Фахреттин Алтун подчеркнул, что Турция остается приверженной миру и стабильности в регионе.

«Турция — серьезное и ответственное государство, приверженное миру и стабильности в регионе. Однако любой, кто решится испытать наши красные линии, получит быстрый и решительный ответ. Турция едина в вопросе Палестины и не позволит никому поучать или угрожать нам», — подытожил он.