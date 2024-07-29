Израиль призвал к немедленной эвакуации жителей районов Аль-Бурейдж и Аш-Шухада

Израиль вновь призвал палестинцев к немедленной эвакуации из районов Газы, которые ранее были признаны «безопасными». Им предлагают перейти в новую недавно созданную гуманитарную зону в Аль-Маваси. Накануне израильская армия также приказала палестинцам немедленно эвакуироваться из районов Хан-Юнуса. Напомним, в результате израильских атак на сектор Газа с 7 октября погибли по меньшей мере 39 324 палестинца, включая 16 172 детей, 90 830 человек получили ранения. #trtнарусском #израиль #палестина #секторгаза #эвакуация #новости #трт #новостимира