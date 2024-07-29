Местные снайперы заметили подозрительного человека до выступления Дональда Трампа, но связи с представителями Секретной службы не было. Об этом рассказали члены группы спецназа в интервью ABC News.

Первые публичные заявления после покушения на кандидата от Республиканской партии сделала группа спецназа округа Бивер, действовавшая в тот день на месте происшествия, в ходе интервью старшему корреспонденту отдела расследований ABC News Аарону Катерски.

В текстовом сообщении говорилось, что в 16:26 по местному времени, почти за два часа до начала стрельбы, снайпер из группы местных бойцов спецназа увидел предполагаемого стрелка Томаса Крукса, сидевшего у стола для пикника в 46 метрах от выхода.

Полученные текстовые сообщения были переданы снайперам на территории здания «American Glass Research», используемого как плацдарм для местной полиции.

Менее чем через час член той же снайперской команды снова идентифицировал Крукса как подозрительного человека и вскоре после этого сообщил об этом местному командованию.

Это первый случай, когда ключевые сотрудники правоохранительных органов, присутствовавшие на месте событий 13 июля, рассказали о произошедшем из первых уст.

«Мы должны были лично встретиться с представителями Секретной службы, когда бы они ни прибыли, но этого так и не произошло. Поэтому я думаю, что это был поворотный момент, когда я начал думать, что что-то не так. У нас не было никакой коммуникации», — рассказал Джейсон Вудс, ведущий снайпер группы спецназа SWAT в округе Бивер, штат Пенсильвания.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отказался комментировать заявление Вудса и его коллег. Он сообщил, что агентство «стремится лучше понять, что произошло до, во время и после покушения на бывшего президента Трампа, чтобы гарантировать, что этого никогда больше не повторится. Это включает в себя полное сотрудничество с Конгрессом, ФБР и другими соответствующими ведомствами по расследованию».

13 июля в ходе покушения на Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в результате чего погиб один зритель, двое других получили тяжелые ранения, а Трамп получил ранение правого уха.