Жительницам Таджикистана «не следует» носить обтягивающие одеяния черного цвета. Об этом говорится в фетве «О национальной одежде», которую издал 26 июля Совет улемов Исламского центра Таджикистана. Согласно документу, при издании фетвы улемы опирались на положения ханафитской правовой школы.

«Носить обтягивающую и черную женскую одежду, шелк и другие вещи, которые делают видимыми части тела, не рекомендуется, так как черный цвет не является обязательным с точки зрения нашей религии, а также это несовместимо с нашими национальными особенностями и географическими условиями», — говорится в фетве.

По мнению улемов, женская одежда должна состоять из платка, платья и шароваров, которые «таджички носили с древних времен». «В целях защиты стабильности и безопасности общества, соблюдения религиозной и национальной этики жители должны воздерживаться от ношения любой одежды, чуждой нашей культуре, религии и нации и неэтичной, пропагандируемой в корыстных целях», — добавили в фетве.

Таджикские улемы отмечают, что в исламе нет ограничений ни по крою, ни по цвету одежды. Допустимо носить одежду разных цветов и цветовых сочетаний, но «следует избегать черного цвета». Не рекомендуется также носить облегающую и просвечивающую одежду. Ранее чуждыми для таджикистанцев президент страны Эмомали Рахмон назвал сатр и хиджаб — платки мусульманок, покрывающие голову и шею. В июне президент Таджикистана подписал законы, которые запрещают ношение «чуждой одежды» и детские гулянья с выпрашиванием угощений в дни мусульманских праздников.