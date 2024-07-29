Лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели выступил с резким заявлением в адрес Израиля и его руководства. Это произошло после того, как министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сделал критические замечания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Бахчели осудил слова Каца, назвав их «подлыми» и не соответствующими действительности. «Весь мир ясно видит, по каким кровавым и темным следам идут премьер-министр Израиля и его правительство», — заявил Бахчели.

Лидер MHP обвинил израильское правительство в геноциде, утверждая, что оно несет ответственность за смерть около 40 000 мирных жителей в Газе. По его словам, «паническая атака геноцидного правительства на президента Турецкой Республики — это проявление психологии виновности».

Бахчели также призвал к единству турецкого народа перед лицом этого кризиса, заявив, что «турецкая нация сплотилась и нацелена против геноцидального Израиля». Он подчеркнул необходимость для Турции быть готовой к любым сценариям развития событий.

«Безусловно, на повестке дня должны быть все виды сценариев; все политические, стратегические и военные стороны должны быть укреплены, чтобы точно подтвердить, что Турция — не та страна, которую можно недооценивать», — заявил Бахчели.

Кроме того, политик раскритиковал президента Палестины Махмуда Аббаса, призвав его определиться со своей позицией и «не пренебрегать своей ответственностью перед историей и угнетенными».

В заключение Бахчели выразил уверенность в победе Турции над ее противниками, заявив: «Враги турок проиграют, факел победы будет сиять в руках преданных нации сердец».