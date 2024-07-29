В Волгоградской области с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. По последним данным РЖД, пострадали около 140 человек. Погибших, по предварительным данным, нет.

Сообщалось о 16 госпитализированных. Baza пишет, что число госпитализированных впоследствии увеличилось до 30 — несколько пострадавших не могли самостоятельно покинуть вагоны, и их пришлось высвобождать. В Котельниковской ЦРБ подтвердили агентству ТАСС, что в больницу поступило около 30 пострадавших пассажиров поезда, в том числе 15 детей.

Всего в поезде находились более 800 человек.

По данным РЖД, авария произошла из-за водителя самосвала, который попытался проскочить перед приближающимся поездом Казань — Адлер возле хутора Котельниково. В результате перевернулось восемь вагонов. Движение поездов на участке приостановлено.

РЖД уточняет, что сигнализация о приближающемся поезде на переезде была исправна, также этот участок дороги хорошо просматривается. Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения уже не удалось из-за небольшого расстояния, подчеркнули в компании.

Сообщается, что водитель грузовика выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. На место столкновения выехали более 320 специалистов и свыше ста единиц техники, к вылету готовят два вертолета, сообщили в МЧС. На месте работают больше двадцати бригад скорой помощи.