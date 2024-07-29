Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Маджал-Шамс на Голанских высотах, где в результате ракетного удара погибли 12 человек. На месте трагедии он возложил венок и выступил с заявлением.

«Хезболла» при поддержке Ирана запустила сюда иранскую ракету, которая унесла жизни 12 чистых душ», — сказал Нетаньяху. Он подчеркнул: «Израиль не может и не должен просто так оставить это. Наш ответ последует, и он будет жестким».

Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших и призвал друзскую общину не терять надежду, также пообещал поддержку Израиля «сегодня, завтра и всегда».

Реакция местных друзов на визит Нетаньяху не была благосклонной: некоторые выкрикивали призывы к его уходу, другие держали плакаты, называющие его военным преступником.

Визит проходил в сопровождении высокопоставленных чиновников, включая директора «Шин Бет» и начальника Генштаба израильской армии. Нетаньяху также встретился со скорбящими семьями.

Ранее «Хезболла» отрицала причастность к атаке, заявляя, что целью были военные объекты. США, Россия и ЕС осудили обстрел.