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Друзы освистали Нетаньяху
Премьер-министр Израиля посетил Маджал-Шамс, обвинил «Хезболлу» и Иран и пообещал решительные действия. Реакция местных жителей не была однозначной
Друзы освистали Нетаньяху
Представители друзского меньшинства протестуют против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху / Фото: Reuters / Others
29 июля 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Маджал-Шамс на Голанских высотах, где в результате ракетного удара погибли 12 человек. На месте трагедии он возложил венок и выступил с заявлением.

«Хезболла» при поддержке Ирана запустила сюда иранскую ракету, которая унесла жизни 12 чистых душ», — сказал Нетаньяху. Он подчеркнул: «Израиль не может и не должен просто так оставить это. Наш ответ последует, и он будет жестким».

Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших и призвал друзскую общину не терять надежду, также пообещал поддержку Израиля «сегодня, завтра и всегда».

Реакция местных друзов на визит Нетаньяху не была благосклонной: некоторые выкрикивали призывы к его уходу, другие держали плакаты, называющие его военным преступником.

Визит проходил в сопровождении высокопоставленных чиновников, включая директора «Шин Бет» и начальника Генштаба израильской армии. Нетаньяху также встретился со скорбящими семьями.

Ранее «Хезболла» отрицала причастность к атаке, заявляя, что целью были военные объекты. США, Россия и ЕС осудили обстрел.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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