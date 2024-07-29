В Белом доме считают, что авиаудар по оккупированным Голанским высотам, в результате которого погибли не менее 12 человек, был совершен ливанским движением «Хезболла».

«Нападение совершила ливанская «Хезболла». Это была их ракета, запущенная с территории, которую они контролируют. Атака должна быть всеобъемлюще осуждена», — говорится в заявлении спикера Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, опубликованном в воскресенье.

Вашингтон поддерживает контакты с израильской и ливанской сторонами с момента ракетного удара, добавила она.

Она также заявила, что американское правительство разрабатывает «дипломатическое решение», руководствуясь «синей линией» (демаркационная линия 2000 года, которая разделяет Ливан, Голанские высоты — прим. ред.).

Уотсон подчеркнула, что это решение должно «раз и навсегда» прекратить трансграничные нападения и позволит мирным жителям с обеих сторон вернуться в свои дома.