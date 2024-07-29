В понедельник Россия заявила, что захватила еще один населенный пункт в восточной части Донецкой области Украины.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что ее войска взяли под контроль деревню Волчье, расположенную примерно в 30 км к востоку от города Покровск, ключевого пункта в продолжающейся российско-украинской войне.

Волчье также расположено примерно в 1,6 км к юго-западу от деревни Прогресс, о захвате которой Россия также сообщила в заявлении днем ранее.

В заявлении также говорится, что российские силы в этом районе улучшили свою «тактическую позицию».

В более раннем заявлении в понедельник Генштаб Украины сообщил, что отразил 52 российские атаки в направлении Покровска за последние 24 часа, охарактеризовав ситуацию в этом районе как «очень горячую».

Однако украинские власти никак не прокомментировали заявления РФ по поводу Волчьего, а независимая проверка заявлений Москвы затруднена из-за продолжающейся войны.