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Россия заявила о захвате деревни
В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль деревни Волчье на востоке Донецкой области Украины
Россия заявила о захвате деревни
Фото: Минобороны РФ / Others
29 июля 2024 г.

В понедельник Россия заявила, что захватила еще один населенный пункт в восточной части Донецкой области Украины.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что ее войска взяли под контроль деревню Волчье, расположенную примерно в 30 км к востоку от города Покровск, ключевого пункта в продолжающейся российско-украинской войне.

Волчье также расположено примерно в 1,6 км к юго-западу от деревни Прогресс, о захвате которой Россия также сообщила в заявлении днем ранее.

В заявлении также говорится, что российские силы в этом районе улучшили свою «тактическую позицию».

В более раннем заявлении в понедельник Генштаб Украины сообщил, что отразил 52 российские атаки в направлении Покровска за последние 24 часа, охарактеризовав ситуацию в этом районе как «очень горячую».

Однако украинские власти никак не прокомментировали заявления РФ по поводу Волчьего, а независимая проверка заявлений Москвы затруднена из-за продолжающейся войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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