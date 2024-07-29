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Паспорт РФ придется «отслужить»
В Госдуме РФ предложили вдвое увеличить срок службы в армии для новоиспеченных граждан
Паспорт РФ придется «отслужить»
Фото: Reuters / Others
29 июля 2024 г.

Новым гражданам России, возможно, придется служить в армии вдвое дольше остальных. Госдума предложила увеличить период срочной армейской службы для новых обладателей паспортов РФ до двух лет.

Такую поправку российские законодатели намерены рассмотреть до начала августа. Об этом сообщает телеграм-канал российского парламента.

Также в отношении иностранцев, получивших российское гражданство, рассматривается повышение призывного возраста - детали пока не обнародованы.

Кроме того, Госдума намерена утвердить обязательную постановку на воинский учет тех, кто претендует на прием в гражданство РФ.

С новой инициативой выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее в этом месяце Володин заявлял, что в области регулирования миграции подготовлены уже 25 законопроектов, которые ждут своего рассмотрения. Он отметил, что эта тема сейчас является приоритетной.

С 2008 года срок службы в армии для российских граждан был сокращен с двух лет до одного года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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