29 июля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В Кыргызстане провели национальный фестиваль Kochkor Fest 2024
Перетягивание каната, установка юрты, кок-бору и приготовление бурсоков. В Кыргызстане прошел традиционный национальный фестиваль Kochkor Fest 2024. Организаторы хотят таким образом познакомить иностранцев с кыргызской культурой и традициями. #trtнарусском #кыргызстан #нарын #кочкор #фестиваль #традиции #KochkorFest #новости #трт #новостимира Кыргызстан, Нарынская область, Кочкор, фестиваль, киргизские традиции, кыргызская культура, Kochkor Fest 2024.
В Кыргызстане провели национальный фестиваль Kochkor Fest 2024 / Others
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