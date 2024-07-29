ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Кыргызстане провели национальный фестиваль Kochkor Fest 2024
Перетягивание каната, установка юрты, кок-бору и приготовление бурсоков. В Кыргызстане прошел традиционный национальный фестиваль Kochkor Fest 2024. Организаторы хотят таким образом познакомить иностранцев с кыргызской культурой и традициями. #trtнарусском #кыргызстан #нарын #кочкор #фестиваль #традиции #KochkorFest #новости #трт #новостимира Кыргызстан, Нарынская область, Кочкор, фестиваль, киргизские традиции, кыргызская культура, Kochkor Fest 2024.
В Кыргызстане провели национальный фестиваль Kochkor Fest 2024 / Others
29 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us