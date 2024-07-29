Сможет ли Пекин примирить Россию и Украину?

Один из главных дипломатических прорывов прошедшей недели — визит украинского главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай — первый с начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года. Во время визита Кулеба отметил, что Киев готов к переговорам с Россией. В Кремле также сигнализируют, что готовы к диалогу. ‎ У Китая за плечами уже несколько громких примирений: при помощи Пекина помирились Иран и Саудовская Аравия, а также палестинские фракции ФАТХ и ХАМАС. Сможет ли китайская дипломатия примирить Россию и Украину? #trtнарусском #украина #китай #россия #нетвойне #война #новости #трт #новостимира