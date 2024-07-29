ПОЛИТИКА
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Что вам известно про уникальное блюдо турецкой кухни — симит?
Симит стал символом Турции для многих туристов. Но знаете ли вы, что этому блюду уже больше 5 веков и все это время оно не теряет своей популярности как в Турции, так и за ее пределами? Интересные факты про колечко из теста с кунжутом в нашем видео. #турция #симит #бубулик #кольцо #колечко #кунжут #фастфуд #геврек #пекмез
Что вам известно про уникальное блюдо турецкой кухни — симит? / Others
29 июля 2024 г.
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