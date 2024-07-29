Президент США Джо Байден в понедельник собирается предложить масштабные реформы Верховного суда, которые, помимо прочего, включают поправку к Конституции США против президентской неприкосновенности.

Сложно сказать, каковы шансы у этих поправок на принятие, так как законодатели сильно разделены, а до президентских выборов осталось всего 99 дней.

Президент США хочет ввести «обязательные, принудительные» правила, которые обяжут судей раскрывать информацию о подарках и воздерживаться от публичной политической деятельности. Судьи также должны будут брать самоотвод в делах, где у них или их супругов есть конфликт интересов.

Белый дом также заявил, что реформы Байдена включают в себя ограничение срока полномочий судей 18 годами. Это «снизит вероятность того, что один президент будет оказывать чрезмерное влияние на последующие поколения».

Кроме того, Байден предлагает внести в Конституцию поправку, которая уточнит, что бывшим президентам не гарантируется иммунитет от предъявления обвинений, суда, осуждения или вынесения приговора по федеральным уголовным делам.

«Эта нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не стоит выше закона. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто», — сказал Байден в статье, опубликованной в понедельник.

«То, что происходит сейчас, ненормально, и это подрывает доверие общества к решениям суда, в том числе к тем, которые влияют на личные свободы», — пишет президент США.

В Верховном суде консерваторов вдвое больше, чем их политических оппонентов (6 против 3). Трое из действующих судей были назначены во время президентского срока Дональда Трампа.

Суд также принимал решения, которые блокировали программу Байдена по вопросам иммиграции, студенческих кредитов, вакцинации и изменения климата.

В начале июля суд принял решение в пользу кандидата в президенты США от Республиканской партии Трампа по поводу его иммунитета — предлогом стал отслуженный президентский срок. Теперь экс-президент использует решение высшей судебной инстанции, чтобы оспорить свой приговор по уголовному делу о «скрытых деньгах» в Нью-Йорке, а также другие судебные преследования.

Судьи Верховного суда из числа консерваторов также засветились в ряде скандалов. Например, один из судей, Кларенс Томас признался, что в 2019 году он дважды брал роскошный отпуск, финансируемый миллиардером, политическим донором-республиканцем.