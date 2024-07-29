Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с послом Украины в Словакии Мирославом Кастраном пригрозил прекратить поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти российской компании «Лукойл». Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook.

Словацкий премьер заявил, что обсуждал вопрос экспорта «Лукойла» с послом Украины Мирославом Кастраном. На встрече также присутствовали глава МИД Словакии Юрай Бланар и государственный секретарь Марек Эшток.

«Если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время, Slovnaft (словацкая нефтеперерабатывающая компания — прим. ред.) не возобновит и поставки дизельного топлива в Украину, которые покрывают десятую часть украинского потребления», — сказал он.

Фицо добавил, что, хотя возобновление поставок российской нефти и связано с «техническим решением», оно должно совместно координироваться несколькими странами.

«ЕС, если он хочет выйти из-под тотального влияния США, должен будет рассмотреть формы сотрудничества с РФ, которые должны предусматривать взаимодействие в секторе стратегического сырья», — считает Фицо.

18 июля Украина приостановила транзит нефти «Лукойл» в Словакию и Венгрию из-за ужесточения санкций в отношении российской компании. Как стало известно 22 июля, обе страны обратились к ЕС с просьбой убедить Киев возобновить транзит «Лукойла» в восточно-европейские страны.

Венгрия и Словакия получают российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», который проложен через территорию Беларуси, где разделяется на две ветки. Северная ветка трубопровода далее идет в Польшу и Германию, а южная — в Словакию, Венгрию и Чехию через территорию Украины.

Первые украинские санкции против «Лукойла» были введены еще в 2018 году, но не затрагивали транзит нефти. В июне этого года санкционные меры против российской компании были ужесточены.