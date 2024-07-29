Министерство обороны США опубликовало список вооружений, которые будут переданы Украине в рамках следующего пакета военной помощи на сумму 200 млн долларов, а также предстоящего оборонного пакета на 1,5 млрд долларов.

В Пентагоне сообщили, что США выделили пакет помощи в размере 200 млн долларов через механизм президентских полномочий по сокращенной процедуре — вооружение будет передано непосредственно со складов американской армии.

Кроме того, Минобороны США объявило о выделении около 1,5 млрд долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), которая предусматривает подписание долгосрочных контрактов с производителями вооружений.

Оба пакета содержат боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, а также боеприпасы для ПВО малой и средней дальности, ракеты RIM-7 для ПВО, а также артиллерийские, минометные снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы.

В список также включены противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, средства РЭБ, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, системы защищенной связи и другое.

Кроме того, недавно Пентагон обнаружил ошибки в своих бухгалтерских расчетах, которые позволили ему выделить дополнительные 2 млрд долларов на вооружение для Украины.